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    • Вступительные экзамены в докторантуру стартовали в Казахстане

    15 Августа 2022 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане стартовали вступительные экзамены в докторантуру. Собеседования в вузах завершены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    «Экзамены продлятся до 20 августа. Информация о дате, времени и месте вступительного экзамена опубликована 10 августа в Личном кабинете в разделе «Моя история».

    Результаты экзамена будут доступны в Личном кабинете на следующий день после сдачи экзамена.

    Заявление на апелляцию принимается на следующий день после объявления результатов вступительного экзамена на базе регионального центра тестирования.

    Желаем всем участникам удачи!» - говорится в публикации пресс-службы.
    #Образование #Миннауки и высшего образования РК
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