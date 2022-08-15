Вступительные экзамены в докторантуру стартовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане стартовали вступительные экзамены в докторантуру. Собеседования в вузах завершены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

«Экзамены продлятся до 20 августа. Информация о дате, времени и месте вступительного экзамена опубликована 10 августа в Личном кабинете в разделе «Моя история».

Результаты экзамена будут доступны в Личном кабинете на следующий день после сдачи экзамена.

Заявление на апелляцию принимается на следующий день после объявления результатов вступительного экзамена на базе регионального центра тестирования.

Желаем всем участникам удачи!» - говорится в публикации пресс-службы.



