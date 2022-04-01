Вступили в силу новые пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля в Казахстане повышаются пороги минимальной достаточности для досрочного использования пенсионных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о порогах минимальной достаточности пенсионных накоплений для каждого возраста размещена на сайте Единого накопительного пенсионного фонда. С индивидуальными расчетами порога достаточности можно ознакомиться в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, где в режиме онлайн можно проверить информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия или перевода.

Цели использования пенсионных накоплений не изменились. Средства можно направить на улучшение жилищных условий и на лечение.

Напомним, ранее постановлением Правительства по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева срок действия порогов минимальной достаточности, рассчитанных на 2021 год, был продлен до 1 апреля 2022 года.