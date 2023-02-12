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    Вступил в силу указ президента Турции о режиме ЧП в 10 провинциях зоны бедствия

    12 Февраля 2023, 07:49

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Вступил в силу указ президента Турции о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в десяти провинциях страны, ощутивших на себе последствия разрушительных землетрясений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Текст документа был опубликован в субботу в повторном номере официального вестника правительства Турции - Resmi Gazete.

    В соответствии с режимом ЧП в 10 провинциях Турции, апелляции, иски, жалобы и иные обращения в судебные инстанции, а также исполнительное производство приостановлены в период с 6 февраля по 6 апреля 2023 года.

    Исключение составляют правонарушения, подпадающие под статьи уголовного кодекса, такие, как кражи, мародерства и разбой.

    При этом срок задержания по делам о кражах и мародерствах (в зоне действия ЧП) не будет превышать 4 суток с момента задержания. Прокурор может продлить срок задержания на 3 суток.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о решимости к искоренению любых форм преступности, а также недопущению фактов завышения цен в зоне бедствия.

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: aa.com.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение Землетрясение в Турции
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