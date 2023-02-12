Вступил в силу указ президента Турции о режиме ЧП в 10 провинциях зоны бедствия

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Вступил в силу указ президента Турции о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в десяти провинциях страны, ощутивших на себе последствия разрушительных землетрясений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Текст документа был опубликован в субботу в повторном номере официального вестника правительства Турции - Resmi Gazete.



В соответствии с режимом ЧП в 10 провинциях Турции, апелляции, иски, жалобы и иные обращения в судебные инстанции, а также исполнительное производство приостановлены в период с 6 февраля по 6 апреля 2023 года.

Исключение составляют правонарушения, подпадающие под статьи уголовного кодекса, такие, как кражи, мародерства и разбой.

При этом срок задержания по делам о кражах и мародерствах (в зоне действия ЧП) не будет превышать 4 суток с момента задержания. Прокурор может продлить срок задержания на 3 суток.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о решимости к искоренению любых форм преступности, а также недопущению фактов завышения цен в зоне бедствия.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.