Встретить Новый год без долгов призвали жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит ОПМ «В Новый год - без долгов». Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 30 декабря, сообщает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Цель ОПМ – выявление и задержание с дальнейшим водворением на коммунальную стоянку транспортных средств, владельцы которых имеют задолженности по алиментам, налогам и административным штрафам.

За 10 дней сотрудниками полиции выдано более 831 уведомление по налоговым задолженностям и еще 6 024 – по линии административных штрафов. Всего на коммунальную стоянку водворено 91 транспортное средство.

Также полицейские информируют граждан о способах проверки и оплаты задолженностей. В частности, в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства в рассчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также через интернет-сайты в мобильных приложениях qamqor.gov.kz, Kaspi.KZ, egov.kz, HandyPay, MyPay homebank.kz.

Квитанцию необходимо отправить на WhatsApp 8-776-197-23-48 (после поступления денежных средств на Казначейский банковский код, штраф будет погашен).

Следует знать, что при проверке штрафов через сайт http://qamqor.gov.kz, можно зайти в закладку «Узнай о своих штрафах», далее ввести ИИН владельца транспорта, и в случае наличия нарушений, зафиксированных системами фото-, видеофиксации, там же можно распечатать их фото.

Телефон для справок 8-717-2-95-44-98.