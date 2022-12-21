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    Встретили как героев – футбольная сборная Марокко вернулась домой

    21 Декабря 2022, 16:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В этом году национальная сборная Марокко вошла в историю на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв элитные команды Бельгии, Португалии и Испании и заняв в итоге четвертое место. О том, как «Атласных львов» встречали дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

    После того, как их самолет приземлился во вторник в Рабате, игроки проехали на автобусе с открытым верхом по основным улицам столицы марокканской столицы. С сигнальными ракетами, скандированием и флагами тысячи марокканцев пришли поприветствовать игроков, которые вдохнули новую энергию в африканский и арабский футбол.

    Футболисты Марокко, известные как «Атласные львы», покорили сердца своим непреклонным отношением и вошли в историю как одна из самых успешных историй этого чемпионата.

    До поражения от Франции - чемпиона прежнего мундиаля, национальной команде Марокко удалось обыграть сильные команды-фавориты, включая занявшую второе место в групповом отборе Бельгию, ошеломив чемпионов 2010 года Испанию в серии пенальти в 1/8 финала и продолжив свою впечатляющую серию победой со счетом 1:0 над чемпионом Европы 2016 года Португалией.

    Попутно «Атласные львы» стали первой африканской и арабской страной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

    Возвращение футболистов с чемпионата стало для болельщиков особым праздником, большие толпы выстроились вдоль улиц и остальной части столицы североафриканского королевства.

    Автобус медленно двигался по ставшим из-за болельщиков красно-зелеными улицам от Рабата в сторону королевского дворца.

    Королевский двор заявил в понедельник, что король Мухаммед VI примет команду во дворце в Рабате, в знак признания их достижений во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

    Это не первый раз, когда король Мохаммед VI признает достижения команды. После исторической победы над Испанией на минувшем чемпионате марокканский монарх присоединился к уличным празднованиям в центре Рабата, надев футболку национальной сборной и размахивая флагом из своей машины.

    По сообщениям марокканских СМИ, король и наследный принц Мулай Хассан вручили награды игрокам национальной сборной, а также главному тренеру команды Валиду Реграги. Игроки были награждены орденом Трона Виссамс (Офицер) третьей степени, а Реграги - орденом Трона Виссама (Командор) второй степени.

    Награды удостоился также тренерский штаб команды и президент Марокканской федерации футбола.

    На королевском приеме также присутствовали матери марокканских игроков, поскольку король настоял на их участии в мероприятии.


    Фото и видео: AlJazeera, @AchrafHakimi, @snakyhatun, @Le360fr

    Автор:

    Арсен Утешев

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