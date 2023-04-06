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    Встречи с жителями сел будут проводить руководители управлений в Карагандинской области

    6 Апреля 2023, 20:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области руководители всех управлений, начиная с мая, будут проводить встречи с сельскими жителями. Такие встречи будут организовываться в целях эффективного решения проблем в селах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области руководители управлений будут встречаться с сельчанами, чтобы эффективнее решать их вопросы и проблемы. Такое поручение дал глава региона Ермаганбет Булекпаев.

    Встречи начнутся в мае. Это позволит узнать отраслевые проблемы на местах и обсудить с жителями пути их решения. Информацию о времени и месте встреч можно будет узнать на сайтах управлений и их страницах в соцсетях.

    Аким области призвал руководителей управлений быть более активными в соцсетях – проводить прямые эфиры. Практика показала, что это достаточно эффективный инструмент для взаимодействия с населением.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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