Встречи с жителями сел будут проводить руководители управлений в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области руководители всех управлений, начиная с мая, будут проводить встречи с сельскими жителями. Такие встречи будут организовываться в целях эффективного решения проблем в селах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области руководители управлений будут встречаться с сельчанами, чтобы эффективнее решать их вопросы и проблемы. Такое поручение дал глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Встречи начнутся в мае. Это позволит узнать отраслевые проблемы на местах и обсудить с жителями пути их решения. Информацию о времени и месте встреч можно будет узнать на сайтах управлений и их страницах в соцсетях.

Аким области призвал руководителей управлений быть более активными в соцсетях – проводить прямые эфиры. Практика показала, что это достаточно эффективный инструмент для взаимодействия с населением.



