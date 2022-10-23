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    Встречи с руководителями штабов кандидатов провели в Центре непартийного наблюдения

    23 Октября 2022, 18:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканского штаба Центра непартийного наблюдения встретился с представителями республиканских штабов кандидатов в президенты Жигули Дайрабаева, Мейрама Кажикена, Каракат Абден, Салтанат Турсынбековой, Нурлана Ауесбаева. В ходе встречи Толеген Кунадилов ознакомил собеседников с деятельностью Центра и рассказал о задачах на предстоящих выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра непартийного наблюдения.

    Глава штаба рассказал и о процессе подготовки наблюдателей, а также акцентировал внимание на вопросах обучения и методического обеспечения наблюдателей.

    «Выборы – важное событие и мы, как представители гражданского общества, осознавая долю ответственности за справедливое голосование, будем следить за соблюдением закона, за честностью и открытостью выборов», - подчеркнул Толеген Кунадилов.

    Представители штабов кандидатов поддержали инициативу Центра по обеспечению наблюдения за соблюдением законности и справедливости в ходе голосования. Была отмечена заинтересованность в сотрудничестве по вопросам обучения наблюдателей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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