Встречи доверенных лиц и кандидатов партии «Nur Otan» с горожанами активно проходят в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау доверенные лица кандидатов в депутаты партии «Nur Otan» городского и областного маслихатов провели встречи с избирателями на улицах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Сегодня, 19 декабря, на улицах областного центра доверенные лица кандидатов организовали большую информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу с избирателями.

К примеру, доверенные лица Оспана Казахбаева пообщались с жителями жилого комплекса «Аманат» в Актау, разъяснив главные приоритеты предвыборной программы партии «Nur Otan». Они выслушали предложения и замечания жителей дома.

В рамках акции «От двери к двери» кандидат в депутаты Мажилиса РК Едил Жанбыршин встретился с молодёжью на Набережной возле амфитеатра в 15 микрорайоне. Едил Терекбаевич ознакомил молодых людей с предвыборной программой партии и призвал их проявить свою гражданскую позицию. Внимательно выслушав предложения молодежи, он заверил, что озвученные вопросы будут рассмотрены и не останутся без внимания.





В это время доверенные лица кандидата в депутаты Мажилиса Самата Мусабаева в рамках акции «От двери к двери» встретились с жителями 13 и 14 микрорайонов г. Актау, также ознакомили их с предвыборной программой партии «Путь перемен: достойная жизнь каждому». Они призвали жителей принять активное участие в выборах 10 января 2021 года.





Сегодня же кандидаты в депутаты Кийкбай Ешманов, Ерген Сыражанов и Муратбек Досжанов посетили дом руководителя группы ветеранов при Актауском городском филиале партии «Nur Otan» Еримбета Жанбырова. Они разъяснили семье ветерана партии предвыборную программу до 2025 года «Путь перемен: достойная жизнь каждому», рассказали о ключевых аспектах, направленных на улучшение социального положения населения. Члены штаба отметили, что партия в первую очередь будет прилагать все усилия для укрепления социальных гарантий государства, проводить индексацию социальных выплат с учетом уровня инфляции. Они также отметили, что в планах разработать единый социальный кодекс, который позволит унифицировать подходы к оказанию социальной помощи, обеспечить ее прозрачность.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангистауской области партии «Nur Otan»



