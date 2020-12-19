Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Встречи доверенных лиц и кандидатов партии «Nur Otan» с горожанами активно проходят в Актау

    19 Декабря 2020, 19:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау доверенные лица кандидатов в депутаты партии «Nur Otan» городского и областного маслихатов провели встречи с избирателями на улицах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Сегодня, 19 декабря, на улицах областного центра доверенные лица кандидатов организовали большую информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу с избирателями.

    К примеру, доверенные лица Оспана Казахбаева пообщались с жителями жилого комплекса «Аманат» в Актау, разъяснив главные приоритеты предвыборной программы партии «Nur Otan». Они выслушали предложения и замечания жителей дома.

    В рамках акции «От двери к двери» кандидат в депутаты Мажилиса РК Едил Жанбыршин встретился с молодёжью на Набережной возле амфитеатра в 15 микрорайоне. Едил Терекбаевич ознакомил молодых людей с предвыборной программой партии и призвал их проявить свою гражданскую позицию. Внимательно выслушав предложения молодежи, он заверил, что озвученные вопросы будут рассмотрены и не останутся без внимания.


    В это время доверенные лица кандидата в депутаты Мажилиса Самата Мусабаева в рамках акции «От двери к двери» встретились с жителями 13 и 14 микрорайонов г. Актау, также ознакомили их с предвыборной программой партии «Путь перемен: достойная жизнь каждому». Они призвали жителей принять активное участие в выборах 10 января 2021 года.


    Сегодня же кандидаты в депутаты Кийкбай Ешманов, Ерген Сыражанов и Муратбек Досжанов посетили дом руководителя группы ветеранов при Актауском городском филиале партии «Nur Otan» Еримбета Жанбырова. Они разъяснили семье ветерана партии предвыборную программу до 2025 года «Путь перемен: достойная жизнь каждому», рассказали о ключевых аспектах, направленных на улучшение социального положения населения. Члены штаба отметили, что партия в первую очередь будет прилагать все усилия для укрепления социальных гарантий государства, проводить индексацию социальных выплат с учетом уровня инфляции. Они также отметили, что в планах разработать единый социальный кодекс, который позволит унифицировать подходы к оказанию социальной помощи, обеспечить ее прозрачность.

    Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангистауской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нур Отан Выборы Политические партии Мангистауская область Регионы Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре