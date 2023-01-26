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    Встречаться с бизнесменами каждый день намерен глава Антикора СКО

    26 Января 2023, 04:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководство Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области призывает бизнесменов к диалогу. Принимать предпринимателей готовы каждый день без записи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, действующие и начинающие бизнесмены могут обращаться для решения конкретных проблем или получения консультации. Руководство Антикора ждет всех желающих с 9 до 19 часов. Предварительная запись не требуется.

    «Коррупция в государственных органах, административные барьеры, законодательные пробелы – факторы являющиеся препятствием для создания и развития добросовестного, успешного и конкурентного бизнеса. Нередко именно чиновники, не соблюдая действующие нормы и правила, затягивают принятие тех или иных решений, выдачу различных лицензий и разрешений», - добавили в пресс-службе.

    В Антикоррупционной службе 2023-й год объявили годом защиты предпринимательства.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область
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