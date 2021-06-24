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Встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате пройдет в Нур-Султане

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Июня 2021, 19:41
Встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате. Об этом передает МИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация «на земле» в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и Пленарное заседание.

Кроме того, на полях 16-ой встречи в Астанинском формате запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.


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