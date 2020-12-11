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    Встреча участников филиала партии «Ауыл» прошла в Туркестанской области

    11 Декабря 2020, 17:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площади «Кеме қалған» у подножья горы Казыгурт Туркестанской области прошла встреча участников НДПП «Ауыл», передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Рахимбеков Т.С., Айтуганов К.К., Толеген Б., Алипбеков З.А., Кәпұлы Д. Аралбекова К.А: Арсютин Н.Г. Сатыбалдин А.А., Куатов Д.К. и Кистауов Б.Д.

    С приветственной речью выступили председатель партии «Ауыл» Али Бектаев, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Карлыгаш Аралбекова, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента, поэт и писатель Даулеткерей Капулы.

    «Согласно легенде именно здесь остановился Ноев ковчег, который спас человечество от наводнения. Продолжение человеческого рода также берет начало в этой местности. Поэтому священную землю Казыгурта можно назвать истоком возрождения и обновления».

    От имени аксакалов со словами назидания выступил государственный и общественный деятель, руководитель регионального филиала партии «Ауыл» по Туркестанской области Исмат Турсынкулулы.

    С песнями об ауыле, любви к родине выступили представители казахстанской эстрады - Жубаныш Жексенулы, Мейрамкуль Тантабаева, Бакир Бектуров, трио «Мегаполис», Павел Ким.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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