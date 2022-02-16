Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Встреча таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России состоялась в Алматы

    16 Февраля 2022, 09:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по инициативе казахстанской стороны состоялась трехсторонняя встреча таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Темой встречи стали вопросы обеспечения эффективной координации действий налоговых и таможенных служб трех стран. Переговорную делегацию Республики Казахстан возглавил Бахыт Султанов заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

    «В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС серого оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран», — отметил Б.Султанов.

    Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение серого импорта: недопоступлении налогов в бюджеты, ввозе контрафактной, некачественной и, порой, небезопасной продукции на рынки Союза.

    «Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики», — резюмировал Б. Султанов.

    От Кыргызстана на переговорах приняли участие первые руководители таможенных и налоговых служб. Кыргызскую делегацию возглавил Арзыбек Кожошев п ервый заместитель председателя кабинета министров.

    Российская делегация также была представлена руководством таможенных и налоговых служб, во главе с Алексеем Сазановым с татс-секретарем – заместителем министра финансов России.

    В рамках встречи состоялось заседание сторон на экспертном уровне и совещание в расширенном составе с участием глав делегаций. В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне минфинов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей. Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

    Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран.

    Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле.

    Поддержана необходимость более глубокой проработки данного вопроса с определением категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними. Также в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России на предстоящий год.

    По итогам встречи стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей придаст положительный импульс в укреплении сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Алматы Россия Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай