Встреча таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России состоялась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по инициативе казахстанской стороны состоялась трехсторонняя встреча таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Темой встречи стали вопросы обеспечения эффективной координации действий налоговых и таможенных служб трех стран. Переговорную делегацию Республики Казахстан возглавил Бахыт Султанов заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

«В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС серого оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран», — отметил Б.Султанов.

Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение серого импорта: недопоступлении налогов в бюджеты, ввозе контрафактной, некачественной и, порой, небезопасной продукции на рынки Союза.

«Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики», — резюмировал Б. Султанов.

От Кыргызстана на переговорах приняли участие первые руководители таможенных и налоговых служб. Кыргызскую делегацию возглавил Арзыбек Кожошев п ервый заместитель председателя кабинета министров.

Российская делегация также была представлена руководством таможенных и налоговых служб, во главе с Алексеем Сазановым с татс-секретарем – заместителем министра финансов России.

В рамках встречи состоялось заседание сторон на экспертном уровне и совещание в расширенном составе с участием глав делегаций. В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне минфинов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей. Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран.

Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле.

Поддержана необходимость более глубокой проработки данного вопроса с определением категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними. Также в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России на предстоящий год.

По итогам встречи стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей придаст положительный импульс в укреплении сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.