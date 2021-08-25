Встреча с ветеранами судебной сферы прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в преддверии Дня Конституции прошла встреча молодых следователей с ветеранами судебной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече присутствовали экс-судья Верховного РК, председатель областных судов Казахстана, кавалер многих наград, ордена «Құрмет» Амангельды Рыскалиев, д.ю.н, профессор, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», кавалер ордена «Құрмет», писатель, репетитор правовых учений Есберген Алауханов, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицины, экс-депутат Верховного Совета РК, кавалер ордена «Құрмет» Иманалі Байдаулет.

Мероприятие организовано Следственным департаментом Министерства внутренних дел РК.

«Для тех, кто работает в юридической сфере, День конституции считается особым праздником. Наша главная задача – защита прав и свободы граждан. В наше время Конституции уделяли особое внимание, изучали как отдельный специальный предмет. Каждый человек должен знать Конституцию своей страны и всегда ее пропагандировать. В Конституции все прописано досконально, нормы урегулированы законодательно. Долгие годы я работал в судебной сфере, был судьей. Тем не менее, первые три года проработал следователем. Поэтому эта сфера тоже близка мне. После окончания учебы работал следователем в районном суде. В уголовном деле главное лицо – следователь», - рассказал экс-судья Верховного Суда РК, председатель областных судов Казахстана Амангельды Рыскалиев.

В ходе беседы ветераны поделились своим опытом и полезными навыками.

«Ваш пройденный путь является особым примером для молодого поколения. На сегодняшней встрече наши ветераны поделятся своим мнением, расскажут о главных вехах Независимости молодым следователям. Сегодня здесь присутствуют столичные молодые следователи. Думаю, встреча будет полезной для собравшихся в зале», - отметил начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел, полковник полиции Санжар Адилов.