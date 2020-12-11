Встреча представителя партии «ADAL» с местными жителями прошла в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча представителя партии «ADAL» с жителями Актау. Граждане, общественные деятели и предприниматели озвучили ряд экологических проблем города Актау и Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Была отмечена проблема пыления карьеров щебня в Шетпе, ситуация с могильником в Кошкар-Ата и нефтяными отходами в регионе. Жители города пожаловались на неорганизованность системы сбора и переработки коммунальных отходов в городе, и необходимость строительства полигона. Отдельно жители Актау выделили проблему дефицита воды в регионе, изношенность очистных сооружений и системы водоснабжения для бытовых целей.

В ходе мероприятия была обсуждена и ситуация с туризмом в регионе, представители санаториев отметили наличие уникальной минеральной воды в Мангистауской области.

Жители Актау рассказали о ряде красивых и уникальных мест в регионе, которым, по их мнению, необходимо придать статус охраняемых. В свою очередь, путешественники отметили проблему наличия отходов в природных местах и необходимость единого подхода при развитии экологического туризма. Они предложили ввести разрешительный порядок для туристов и централизованную оплату, которую впоследствии следует тратить на сбор мусора в этих же местах.

Представитель партии «ADAL» Лаура Маликова выслушала проблемы жителей и поделилась своим видением решения проблем.