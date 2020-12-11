Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Встреча представителя партии «ADAL» с местными жителями прошла в Актау

    11 Декабря 2020, 11:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча представителя партии «ADAL» с жителями Актау. Граждане, общественные деятели и предприниматели озвучили ряд экологических проблем города Актау и Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Была отмечена проблема пыления карьеров щебня в Шетпе, ситуация с могильником в Кошкар-Ата и нефтяными отходами в регионе. Жители города пожаловались на неорганизованность системы сбора и переработки коммунальных отходов в городе, и необходимость строительства полигона. Отдельно жители Актау выделили проблему дефицита воды в регионе, изношенность очистных сооружений и системы водоснабжения для бытовых целей.

    В ходе мероприятия была обсуждена и ситуация с туризмом в регионе, представители санаториев отметили наличие уникальной минеральной воды в Мангистауской области.

    Жители Актау рассказали о ряде красивых и уникальных мест в регионе, которым, по их мнению, необходимо придать статус охраняемых. В свою очередь, путешественники отметили проблему наличия отходов в природных местах и необходимость единого подхода при развитии экологического туризма. Они предложили ввести разрешительный порядок для туристов и централизованную оплату, которую впоследствии следует тратить на сбор мусора в этих же местах.

    Представитель партии «ADAL» Лаура Маликова выслушала проблемы жителей и поделилась своим видением решения проблем.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Политические партии Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске