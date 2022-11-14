Встреча по Сирии в Астанинском формате пройдет в 22-23 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-23 ноября в Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В повестку дня будут включены следующие вопросы:

- ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая;

- комплексное продвижение политпроцесса;

- меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести;

- мобилизация усилий международного сообщества в соответствии с резолюцией 2642 Совета Безопасности ООН с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

В первый день ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов (Иран, Россия, Турция), переговоры с сирийскими сторонами (Правительство Сирийской Арабской Республики и вооруженная сирийская оппозиция), контакты с делегациями сторон-наблюдателей (Ирак, Иордания, Ливан, а также Офис Специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

Во второй день планируются продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста.



