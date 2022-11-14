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    Встреча по Сирии в Астанинском формате пройдет в 22-23 ноября

    14 Ноября 2022, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-23 ноября в Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

    В повестку дня будут включены следующие вопросы:

    - ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая;

    - комплексное продвижение политпроцесса;

    - меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести;

    - мобилизация усилий международного сообщества в соответствии с резолюцией 2642 Совета Безопасности ООН с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

    В первый день ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов (Иран, Россия, Турция), переговоры с сирийскими сторонами (Правительство Сирийской Арабской Республики и вооруженная сирийская оппозиция), контакты с делегациями сторон-наблюдателей (Ирак, Иордания, Ливан, а также Офис Специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

    Во второй день планируются продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

    Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста.
    МИД РК Астана Сирия Международная деятельность РК
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