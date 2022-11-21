Встреча по Сирии в Астанинском формате: Кто завтра приедет в столицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22-23 ноября 2022 года в городе Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил о том, кто завтра приедет в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22-23 ноября 2022 года в городе Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Так, делегацию России возглавит Специальный представитель Президента РФ по Сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции – Генеральный директор МИД Унал Сельчук, делагацию Ирана – старший помощник министра иностранных дел Хаджи Али Асгар, делегацию Правительства Сирии – заместитель министра иностранных дел Мухаммед Айман Сусан, делегацию сирийской оппозиции – Ахмад Тома», - рассказал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в повестку дня будут включены следующие вопросы:ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая, комплексное продвижение политпроцесса, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, мобилизация усилий международного сообщества в соответствии с резолюцией 2642 Совета Безопасности ООН с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.



