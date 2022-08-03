Встреча парламентариев Казахстана и Республики Корея прошла в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с председателем межпарламентской группы дружбы Национального собрания Республики Корея У Вон Шиком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия, в свете договоренностей, достигнутых во время визита Президента Казахстана в Республику Корея в 2021 году.

Стороны отметили поступательное развитие сотрудничества наших стран в торгово-экономических и инвестиционных отраслях, а также обозначили важность углубления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Собеседник был проинформирован о сути конституционной реформы в Казахстане. «Сегодня наша страна находится на важном историческом этапе своего развития. Реализуется модернизационная повестка Президента Касым-Жомарта Токаева, которая предусматривает всеохватывающие преобразования. Одним из главных направлений является дальнейшая демократизация политической системы страны», - подчеркнул Аскар Шакиров.

У Вон Шик заявил, что в Корее внимательно следят за демократическими реформами в Казахстане и всесторонне их приветствуют.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по линии межпарламентского сотрудничества.



