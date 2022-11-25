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    Встреча министров Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии проходит в Актау

    25 Ноября 2022, 15:07

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – На заседании планируется подписание «Дорожной карты на 2022-2027 годы» по развитию и эксплуатации маршрута «Срединного коридора», проходящего через Турцию, Азербайджан и Казахстан, в соответствии с Бакинской декларацией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актау проходит вторая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. В заседании принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Также во встрече участвует грузинская делегация.

    Первая встреча министров состоялась в Баку 27 июня, в ходе которой принята Бакинская декларация. Документ подразумевает сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций. Предполагается, что основными темами обсуждений в Актау станут наращивание трехстороннего и регионального сотрудничества и развитие потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Азербайджан Турция Грузия Мангистауская область Регионы Сотрудничество Актау
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