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    Встреча лидеров стран Центральной Азии и КНР в Сиане будет носить эпохальный характер – эксперт

    16 Мая 2023, 17:26

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке состоялся круглый стол, на котором кыргызские эксперты обсудили перспективы укрепления сотрудничества Китая со странами Центральной Азии в преддверии проведения 18-19 мая в Сиане саммита «Китай - Центральная Азия», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Известный политолог Кыргызстана Бакыт Бакетаев в своем выступлении отметил, что мир сейчас повернулся на Восток, все страны мира изучают политику Китая. По его мнению, для проведения встречи формата «5+1» назрело время.


    «Объединение пяти среднеазиатских государств даст возможность поднять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем на другую высоту. Возможно, синергия стран Центральной Азии породит более активные интеграционные вопросы в сфере политического, экономического, культурного и другого сотрудничества», - прокомментировал спикер.

    В ходе обсуждения темы углубления сотрудничества ЦА с Китаем, экспертом Эдилом Марлис уулу отмечена высокая роль президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шафката Мирзиеева, как двух крупнейших экономик Центральной Азии, в миролюбивой политике сближения с ближайшими соседями, в частности Китайской Народной Республики, и поддержания хорошего уровня взаимовыгодных взаимоотношений.


    По мнению политолога Марса Сариева, встреча лидеров государств Центральной Азии и КНР в Сиане будет носить эпохальный характер, который будет свидетельствовать о смене политической картины в мире.

    «Хотелось бы, чтобы новый формат сотрудничества «Китай - Средняя Азия» получил новый толчок развития, - пожелал эксперт Марс Сариев.

    В свою очередь, кыргызский политолог Денис Бердаков считает, что формат встречи «ЦА-Китай» дает возможность всем странам региона объединиться.

    «Формат встречи является вторым шагом по созданию Великого Шелкового пути №2. Появляется новая возможность для всех экономик стран Центрально-Азиатского региона. Очевидно, что Центральная Азия будет меняться. Во-первых, она становится единой, по факту того, что попадает в гигантский проект по перемещению потока товаров и услуг из КНР в Турцию, Россию и частично Европу. Регион становится путем, на котором будет создаваться промышленность, развиваться новый вид туризма и аграрное сельское хозяйство в промышленных масштабах. Все это меняет социально-экономическую структуру общества всех государств региона. У нас большие перспективы, главное всем странам ЦА не ввязываться в междоусобные, гражданские или межконфессиональные конфликты. Сейчас имеются все предпосылки, чтобы объединиться», - заключил эксперт.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Китай Кыргызстан
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