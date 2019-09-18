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    Встреча лидеров крупнейших мировых конфессий в сердце Евразии стала доброй традицией – Дарига Назарбаева

    18 Сентября 2019, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Встреча лидеров крупнейших мировых конфессий в самом сердце Евразии стала доброй традицией. Об этом заявила руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева, выступая на ХVIII заседании в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая работу заседания Дарига Назарбаева отметила, что в эти дни исполняется 16 лет с момента проведения первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, когда впервые гостеприимная казахстанская земля выступила открытой площадкой для ведения мирного дружелюбного и плодотворного межконфессионального диалога.

    «Автором идеи проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий выступил Первый Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев, признанный во всем мире миротворец, в свое время инициировавший отказ Казахстана от колоссального арсенала ядерного оружия. Руководитель страны, ставшей за годы своей независимости региональным оплотом стабильности и безопасности Нурсултан Назарбаев был услышан всеми лидерами крупнейших мировых религий и конфессий» - сказала Дарига Назарбаева

    Спикер подчеркнула, что идея Елбасы о проведении открытого межконфессионального диалога в тот момент поучила самую горячую поддержку во всем мире.

    «С тех пор дальновидная и стратегически выверенная инициатива Первого Президента Казахстана не утратила своей актуальности. Сам факт возможности открытого межконфессионального диалога на самом высоком уровне на тот момент, на самой заре нового тысячелетия, казался революционным, а сегодня встреча лидеров всех крупнейших мировых конфессий в самом сердце Евразии стала уже доброй традицией» - подчеркнула Дарига Назарбаева.

    В ходе заседания участники обменяются мнениями по итогам VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий и перспективах деятельности секретариата. Будет внесение предложения по проведению VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2021 году. Определят дату и место проведения XIX заседания секретариата съезда. По итогам участники примут протокол XVIII заседания секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Отметим, что в заседании принимают участие представители разных конфессий и религий с различных уголков мира.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Сенат Съезд лидеров мировых религий
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