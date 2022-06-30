Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Вспышку стелс-омикрона зафиксировали в Алматы

    30 Июня 2022, 18:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы растет количество больных COVID-19. За последние сутки зафиксировано 77 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что причиной вспышки послужил тип вируса стелс-омикрон.

    «23 июня в лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, исследования 58 проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб – омикрон-мутации. Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

    По данным департамента, в матрице оценки эпидситуации Алматы пока находится в «зеленой зоне», всего в июне зарегистрировано 497 случаев КВИ. Большинство из заболевших, а это 275 человек, вообще не были вакцинированы, 112 получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через шесть месяцев.

    «В целом ослабленный иммунитет и отсутствующие прививки составили 84 % заболевших. Это обстоятельство свидетельствует о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются стелс-омикроном», - добавили в департаменте.

    Также сообщается, что вирусом могут заразиться и те, кто получил вакцину более года назад. Стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.

    «Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в желтую зону матрицы оценки об эпидемиологической ситуации коронавируса», - отметили в ДСЭК.

    В департаменте отмечают, что в целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов