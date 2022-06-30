Вспышку стелс-омикрона зафиксировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы растет количество больных COVID-19. За последние сутки зафиксировано 77 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что причиной вспышки послужил тип вируса стелс-омикрон.

«23 июня в лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, исследования 58 проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб – омикрон-мутации. Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

По данным департамента, в матрице оценки эпидситуации Алматы пока находится в «зеленой зоне», всего в июне зарегистрировано 497 случаев КВИ. Большинство из заболевших, а это 275 человек, вообще не были вакцинированы, 112 получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через шесть месяцев.

«В целом ослабленный иммунитет и отсутствующие прививки составили 84 % заболевших. Это обстоятельство свидетельствует о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются стелс-омикроном», - добавили в департаменте.

Также сообщается, что вирусом могут заразиться и те, кто получил вакцину более года назад. Стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.

«Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в желтую зону матрицы оценки об эпидемиологической ситуации коронавируса», - отметили в ДСЭК.

В департаменте отмечают, что в целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину.



