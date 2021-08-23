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    Вспышку COVID-19 во Французской Полинезии связывают с низкой вакцинацией местного населения

    23 Августа 2021, 10:00

    БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - Во Французской Полинезии из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 закрыли школы и ужесточили карантинные меры, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с ссылкой на международное французское радио.

    На архипелаге наблюдают рекордное для Франции число новых случаев коронавируса – 2800 на 100 тысяч населения за прошедшую неделю, то есть каждую неделю COVID-19 заболевают почти 3% населения.

    Теперь прекратить работу придется всем учебным заведениям заморского сообщества Франции. Ограничения, вводимые во Французской Полинезии, схожи с первым локдауном во Франции.

    Все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, будут вынуждены закрыться. С 8 часов вечера до 4 утра будет действовать комендантский час. В остальное время выходить можно будет лишь по уважительной причине.

    Ситуацию на архипелаге осложняет его удаленность от остальной территории Франции. В регионах, находящихся в континентальной части Франции, больных тяжелыми формами COVID-19 нередко перевозят в г.Париж или другие крупные города, где реанимационные отделения не переполнены.

    Во Французской Полинезии такой возможности практически нет — расстояние между европейским континентом и Таити превышает 15 тысяч километров.

    Резкий рост заболеваемости COVID-19 связывают с низким уровнем вакцинации. В континентальной Франции вакцинировано более 60% населения.

    На архипелаге обе дозы вакцины получили 90 тысяч человек при населении в 270 тысяч, всего порядка 30 процентов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире Вакцинация
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