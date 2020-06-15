Вспышка в Пекине: за сутки протестировано на коронавирус почти 77 тысяч человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 49 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, без летальных исходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам гигиены и здравоохранения.

«По состоянию на 24:00 часов 14 июня текущего года зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 10 – ввозные из-за рубежа, 39 – локальные (в Пекине – 36, в провинции Хэбэй - 3)», - говорится в документе госкомитета.

Как передает в понедельник Beijing Daily со ссылкой на столичный комитет по делам здравоохранения, из почти 77 тысяч протестированных в минувшие выходные на определение нуклеиновых кислот COVID-19 положительный результат показали 59 человек, 27 из них помещены в специальную больницу. Также выявлено 11 бессимптомных носителей коронавируса. В число проверяемых вошли работники и продавцы оптового рынка «Синьфанди», жители столичного района Фэнтай, а также посещавшие рынок лица в течение последних двух недель.

В Пекине развернуто 193 пункта для тестирования, куда могут обратиться все желающие.

Очагом новой вспышки стал крупнейший оптовый продуктовый рынок «Синьфади» в Пекине, обеспечивающий около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. С 11 июня по сегодняшний день в китайской столице диагностирован 79 случаев заражения коронавирусом, связанных с этим рынком.

Ряд жилых кварталов столичного района Фэнтай, расположенных вблизи рынка «Синьфанди» объявлены зонами с повышенными эпидемиологическими рисками.

Согласно предварительной информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина, первоисточник вируса не найден. Однако по результатам секвенирования генома вируса установлено, что он завезен с европейского направления.

Между тем, до сих пор остается не известным, каким образом вирус попал на рынок. Возможно, были заражены морепродукты или мясные полуфабрикаты, возможно, распространение произошло из-за попадания частиц секреции ранее инфицированного больного.

По последним данным, за все время эпидемии коронавируса в материковом Китае заболели более 83 тысяч человек. Из них 4634 умерли.