Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в ряде европейских стран

    18 Ноября 2020, 11:34

    КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ – В Дании и Франции были зафиксированы случаи птичьего гриппа после того, как из-за вспышки болезни в Нидерландах были уничтожены сотни тысяч голов птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Merco Press.

    Сотни кур были убиты после того, как вирус был обнаружен на французском острове Корсика, а датчане заявили, что после того, как вспышка вируса была зафиксирована на западе страны, будет убито более 25 000 голов птиц, чтобы остановить распространение вируса.

    Франция распорядилась о мерах национальной защиты, включая обязательное содержание домашней птицы в изоляции от диких птиц, а Дания приостановила экспорт куриных яиц за пределы ЕС.

    Случаи птичьего гриппа, не опасного для человека, но потенциально разрушительного для сельскохозяйственного сектора, недавно были зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Ирландии, а также в других странах. В этом месяце власти Нидерландов уже заявляли о том, что из-за вируса были уничтожены более 200 000 птиц.

    Заводчики уток на юго-западе Франции дважды пострадали из-за птичьего гриппа за последние годы. Массовое уничтожение зараженной птицы стоило им сотни миллионов евро.

    Дания призвала фермеров защитить птиц от возможного заражения птичьим гриппом.

    Кстати, совсем недавно в Дании были уничтожены миллионы норок после того, как было обнаружено, что некоторые из них заражены коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Бельгия Сельское хозяйство Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду