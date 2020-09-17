Вспышка птичьего гриппа произошла в Северо-Казахстанской области

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В СКО принимают меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц: завозят вакцины, дезинфицируют территории, уничтожают трупы погибших животных, наложили запрет на вывоз птицеводческой и сопутствующей продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В семи районах Северо-Казахстанской области (Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, им. Г.Мусрепова, им. М.Жумабаева) с 9 по 16 сентября текущего года зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов.

Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц. В соответствии с принятыми правилами, Республика Казахстан уведомила о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения животных.

Для срочного восстановления благополучного статуса страны и предотвращения распространения ВПГП Комитетом ветконтроля и надзора МСХ РК с 17 сентября 2020 года введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Тимирязевского, Жамбылского, Кызылжарского, Тайыншинского, Шал акына, им. Г.Мусрепова, им. М.Жумабаева районов Северо-Казахстанской области.

Для ликвидации особо опасной болезни Республиканским противоэпизоотическим отрядом и Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КВКН в настоящее время проводится комплекс обязательных мероприятий, в том числе уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.

Для вакцинации животных на приграничных с Российской Федерацией территориях выделены 873 тысячи доз отечественных препаратов против высокопатогенного гриппа птиц.

Решением спецкомиссии Республиканский противоэпизоотический отряд КВКН МСХ РК выплатит компенсацию владельцам погибших птиц в размере среднемесячной рыночной стоимости животных.

Эпизоотическая ситуация региона находится на контроле министерства.

Напомним, 26 августа 2020 года КВКН МСХ РК ввел ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области Российской Федерации из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц. Ранее, 4 августа, были введены аналогичные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области.

Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и дикими перелетными птицами.