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    Вспышка птичьего гриппа привела к гибели рекордного числа птиц в США

    26 Ноября 2022, 08:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эпидемия привела к росту цен на яйцо и мясо индейки, которое является традиционным блюдом в День благодарения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Птичий грипп уничтожил 50,54 миллиона птиц в США в этом году, став самой смертоносной вспышкой в истории страны, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США. Гибель кур, индеек и других птиц стала самой серьезной катастрофой в области здравоохранения животных на сегодняшний день, побив предыдущий рекорд 2015 года, когда во время вспышки птичьего гриппа погибли 50,5 миллиона птиц.

    Заражение часто приводит к гибели птиц. На птицефабриках выбраковываются миллионы птиц, чтобы сдержать распространение болезни, после того как тест, взятый у одной особи, дает положительный результат.

    Потери поголовья привели к рекордному росту цен на яйцо и мясо индейки, что усугубило экономические проблемы потребителей, столкнувшихся с высокой инфляцией, и привело к удорожанию праздничного стола на День благодарения в США.

    Ранее сообщалось, что в Японии из-за вспышек птичьего гриппа забьют более 1,5 млн кур.

    Фото: privadmin.ru
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