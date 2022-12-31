Вспышка ОРВИ, новоселье в регионах и подготовка к Новому году – как прошла неделя в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вручение ключей от новых квартир, вспышка ОРВИ во всех регионах и подготовка к Новому году. О том, чем запомнилась уходящая неделя для казахстанцев – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Предпраздничная суета, подведение итогов за 12 месяцев и планы на 2023 год. Этот список выполняли на этой неделе не только простые казахстанцы, но и представители практически всех органов власти.

В канун Нового года в регионах акиматы порадовали очередников на жилье. Заветные ключи получили 80 жителей города Аксу. Квартиры были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, социально уязвимым слоям населения (пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов) и многодетным семьям.

Новоселье перед праздником отметили и жители Шахтинска. В городе шахтеров в новые квартиры заехали 60 семей. Все они стояли в очереди за жильем.

Фонд «Қазақстан халқына» оказал благотворительную помощь в финансировании строительства 30-ти домов для жителей подтопленных поселков в ЗКО в размере 771,9 млн тенге. Построены 23 одноэтажных одноквартирных дома в селе Шалгын Каратобинского района и 7 домов – трех двухквартирных и одноквартирный - в селе Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

А в Таразе в рамках проекта «Асарлатып үй салу» с помощью старинного обычая асар в жамбылском регионе возводят дома для нуждающихся в жилье. Таким образом 8 семей заехали в свои дома.

Обеспечение жильем казахстанцев продолжится и в новом году. Сто молодых специалистов получат жилье в Атырауской области. Квартиры специалисты получат по утвержденной региональной программе «Атырау жастары».

«Под эту программу из бюджета выделили 1 млрд тенге. На эти средства планируется предоставить жилье около 100 молодым специалистам, которые окончат обучение в вузах и захотят работать в регионе. В области принята еще одна региональная программа «Бақытты отбасы – Атырау». По ее условиям жилье будет предоставляться под годовую ставку в 4 %, без первоначального взноса, а срок кредитования – до 20 лет. Участникам предоставляется возможность приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке. В рамках программы будут охвачены около 100 многодетных семей, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями», - сообщил заместитель акима области Атырауской области Кайрат Нуртаев.

В ВКО продолжается работа по увеличению объемов строительства жилья, социальных объектов и модернизации инженерной инфраструктуры. В этом году за счет всех источников финансирования велось строительство 883 тысяч квадратных метров жилья, ввод в эксплуатацию составит 317 тысяч квадратных метров. Это значит, что 400 жителей Восточно-Казахстанкой области обретут заветные квадратные метры. Ведь вдвойне приятнее встречать праздники за дастарханом в своей квартире. Самое главное при этом – не болеть.

Никому не хотелось бы отмечать Новый год с насморком, температурой и кашлем. Но, к сожалению, очень много случаев ОРВИ. С ним вместе возросло число заразившихся коронавирусом. Если в начале недели по статистике было 163 заболевших казахстанца, то к концу недели число больных COVID-19 стало ровно на 100 человек больше и составило более 200 человек.

О росте заболеваемости сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. По ее словам, в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.

Также она отметила, что эта болезнь будет всегда.

«Коронавирус никуда не денется. Он будет присутствовать всегда. Вирус занял свое место в окружающей среде. Регистрация так же как и ОРВИ, гриппа будет ежегодной. Единственное, на протяжении трех лет непонятна еще сезонность заболевания. Если сезонность гриппа и ОРВИ отмечается в октябре-апреле, то сезонность коронавируса пока еще не определена. То есть, мы регистрируем заболеваемость в течение всего года. Если брать пример Казахстана, то у нас очередной рост всегда происходил летом, потом в конце года, в начале года - декабре-январе. Меры профилактики остаются те же самые», - сказала в ходе пресс-конференции СЦК Айжан Есмагамбетова.

Многие казахстанцы опасались введения карантина из-за роста заболеваемости. Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова ответила, в каких случаях могут ввести ограничительные в связи с распространением коронавируса.

«В адрес министерства много поступает вопросов о действующих и планируемых ограничительных мерах, поэтому хочу проинформировать о действующих ограничениях. Согласно действующим ограничительным мерам по коронавирусной инфекции, при регистрации показателя R выше единицы рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Главный санврач напомнила, что на сегодня все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Что касается вакцин, в стране в прививочных пунктах в остатке имеется 98 тысяч доз QazVac, 306 тысяч доз Sinofarm и 71 тысяча Pfizer.

Помимо коронавируса, казахстанцев беспокоит рост ОРВИ и гриппа. С 1 октября по сегодняшний день уже более 2,2 млн человек переболели сезонной простудой.

В регионах приводят статистику заболевших. В этот раз ОРВИ и грипп быстро распространяются и тяжело проходят у детей до 14 лет. По словам врачей, грипп опасен своими осложнениями и протекает в тяжелом форме среди детей до 2 двух лет, больных с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Родители маленьких детей обеспокоены ростом вирусной инфекции. Тем более в соседнем Узбекистане 19 детей погибли от препарата против гриппа «Док-1 макс».

Проверка специальной рабочей группы Минздрава подтвердила, что после приема сиропа «Док-1 макс» был госпитализирован 21 ребенок с острыми респираторными заболеваниями,18 из них скончались.

Этот препарат не продается на территории нашей страны.

«В социальных сетях и СМИ широко распространяется информация о тяжелых последствиях приема таблеток и сиропа препарата «ДОК-1 Макс» в Республике Узбекистан, в том числе гибели 18 детей. Информация о реализации данного препарата «ДОК-1 Макс» в Казахстане, опубликованная на информационном портале «Ratel.kz», не соответствует действительности. Препарат «ДОК-1 МАКС» не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, соответственно, реализации не подлежит. Ранее курсировала аналогичная информация о наличии препарата на сайтах аптечных сетей, однако со стороны субъектов предпринимательства получены официальные разъяснительные письма о том, что данные сообщения являются ложными, препарат с торговым наименованием «ДОК-1 МАКС» не имеется в наличии и в продаже аптечной сети. По предоставленным официальным данным крупных аптечных сетей и дистрибьюторов лекарственных средств в РК, официально заявляем, что препарат отсутствует и не реализуется в республике», - сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Самое лучшее – это профилактика. Поэтому санитарные врачи всех регионов рекомендуют гражданам соблюдать профилактические меры в местах скопления народа: носить маски, использовать антинтисептики, проветривать помещения и стараться ограничить посещение мест массового скопления народа.

Конечно же, в Новогоднюю ночь будет тяжело усидеть дома, когда на улице народ массово отмечает праздник. Тем более во всех городах будут проходить праздничные концерты. Но все же не нужно забывать про безопасность.

Это касается и праздничных фейерверков. В преддверии Нового года сотрудники полиции напоминают казахстанцам важность соблюдения правил использования пиротехнических изделий. Необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на этот вид деятельности. При покупке пиротехники необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. И самое главное – будьте предельно осторожны, когда будете запускать салюты в небо в новогоднюю ночь!

Пусть этот волшебный праздник запомнится только счастливыми моментами! С наступающим Новым годом, казахстанцы!



