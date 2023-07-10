Вспышка менингита в Ozon: риск заражения через посылки отрицает Роспотребнадзор

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Свердловской области РФ число заболевших менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также работников ПАО «Уралхиммаш» выросло до 15-ти. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора заявили о двух летальных случаях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два - летальные», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за всеми контактировавшими с заболевшими продолжается медицинское наблюдение. Прививки поставили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш». «Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области», - добавили в ведомстве.

7 июля Министерство здравоохранения Свердловской области сообщало, что число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Ранее министерство также сообщало о двоих умерших.

В Роспотребнадзоре отмечали, что рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет. В пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области уточнили, что проведение эпидемиологического расследования по факту выявления случаев инфекции взяли на контроль.