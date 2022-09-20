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    Вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Уганде

    20 Сентября 2022, 14:40

    ПРЕТОРИЯ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В центральной части Уганды зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, один человек умер. Об этом сообщила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Случай заболевания Эболой подтвержден у 24-летнего мужчины, который проживал в деревне Нгабано округа Мубенде. Инфицированный умер», - цитирует министра новостной портал Chimpreports.

    Д. Асенг уточнила, что в указанном районе в течение нынешнего сентября шесть человек умерли от странного заболевания, характер которого сейчас устанавливается.

    Министр заявила, что власти принимают экстренные меры с тем, чтобы не допустить распространения вируса Эбола.

    «Мы имеем опыт борьбы с этим заболеванием и находимся в полной готовности», - сообщила глава Минздрава.

    Крупная вспышка лихорадки Эбола произошла в Уганде в 2000 году, когда от заболевания умерли несколько сотен людей.

    Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.


    Фото:© John Moore/Getty Images
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