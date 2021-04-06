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    11:49, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Вспышка коронавируса произошла в селе Алгабас в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В период с 28 марта по 4 апреля текущего года зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 среди жителей села Алгабас Улытауского района Карагандинской области. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары городов Жезказган и Сатпаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, в селе Алгабас проживает более 250 человек, удаленность от районного центра более 90 километров. Специалистами управления здравоохранения осуществлен выезд в село Алгабас для проведения противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных лиц, проводятся все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения заболеваемости.

    В ходе эпидемиологического расследования установлено, что источником инфицирования заболеваемости среди сельчан явилась заболевшая жительница села, выезжавшая за пределы аула.
    Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Улытауского района вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий, установлен санитарный пост, школьники определены на дистанционное обучение до 18 апреля, установлено 13 домашних очагов, выявлен круг контактных (20 человек). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область Главная
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