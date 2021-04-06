11:49, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Вспышка коронавируса произошла в селе Алгабас в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В период с 28 марта по 4 апреля текущего года зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 среди жителей села Алгабас Улытауского района Карагандинской области. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары городов Жезказган и Сатпаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, в селе Алгабас проживает более 250 человек, удаленность от районного центра более 90 километров. Специалистами управления здравоохранения осуществлен выезд в село Алгабас для проведения противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных лиц, проводятся все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения заболеваемости.В ходе эпидемиологического расследования установлено, что источником инфицирования заболеваемости среди сельчан явилась заболевшая жительница села, выезжавшая за пределы аула.
Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Улытауского района вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий, установлен санитарный пост, школьники определены на дистанционное обучение до 18 апреля, установлено 13 домашних очагов, выявлен круг контактных (20 человек). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.