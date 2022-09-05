Вспышка кишечной палочки отмечается в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вспышка кишечной палочки распространилась в ряде американских штатов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

О росте заболевания сообщалось в Индиане, Мичигане, Огайо и Пенсильвании. Нью-Йорк и Кентукки присоединились к списку в пятницу.

По данным властей, число зарегистрированных больных в шести штатах составило 97 человек. 43 человека были госпитализированы, из которых 10 в тяжелом состоянии. Наибольшее число пострадавших в штате Мичиган – 58 больных. Однако истинное количество инфицированных может быть выше.

Хотя источник заболевания не был идентифицирован, Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что примерно 8 из 10 человек, сообщивших о плохом самочувствии, ели пищу из магазина Wendy's в течение недели. Подавляющее большинство людей, которые смогли вспомнить подробности своих заказов, сообщили, что у них были бутерброды или гамбургеры, в состав которых входила роменская капуста.

В зависимости от своей формы кишечная палочка может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания, пневмонию и другие осложнения. Специфического лечения не существует и большинство людей справляются с этим недугом самостоятельно.

По данным властей, ведется поиск источника вспышки болезни. Сообщений о смертельных случаях не поступало.





Фото: www.nbcnews.com