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    Вспышка кишечной палочки отмечается в США

    5 Сентября 2022, 13:15

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вспышка кишечной палочки распространилась в ряде американских штатов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    О росте заболевания сообщалось в Индиане, Мичигане, Огайо и Пенсильвании. Нью-Йорк и Кентукки присоединились к списку в пятницу.

    По данным властей, число зарегистрированных больных в шести штатах составило 97 человек. 43 человека были госпитализированы, из которых 10 в тяжелом состоянии. Наибольшее число пострадавших в штате Мичиган – 58 больных. Однако истинное количество инфицированных может быть выше.

    Хотя источник заболевания не был идентифицирован, Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что примерно 8 из 10 человек, сообщивших о плохом самочувствии, ели пищу из магазина Wendy's в течение недели. Подавляющее большинство людей, которые смогли вспомнить подробности своих заказов, сообщили, что у них были бутерброды или гамбургеры, в состав которых входила роменская капуста.

    В зависимости от своей формы кишечная палочка может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания, пневмонию и другие осложнения. Специфического лечения не существует и большинство людей справляются с этим недугом самостоятельно.

    По данным властей, ведется поиск источника вспышки болезни. Сообщений о смертельных случаях не поступало.


    Фото: www.nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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