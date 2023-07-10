Вспыхнувшую из-за попадания молнии траву потушили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области загорание из-за прямого удара молнии ликвидировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

«9 июля 2023 года в 15.00 часов в Курчумском районе в горной труднодоступной местности, по причине прямого удара молнии, произошло загорание сухой травы. На автомобильной технике к месту подъехать было невозможно, поэтому в пешем порядке до очага загорания были направлены 34 человека от местных исполнительных органов, пожарных и лесников. Благодаря слаженности действий всех участников тушения, в 00.00 часов 10 июля загорание ликвидировано на площади 3 га», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Напомним, что на юге и западе области действует штормовое предупреждение о высокой степени пожарной опасности. ДЧС ВКО рекомендует населению быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей непотушенные сигареты, стеклянную тару, не разводить костры.