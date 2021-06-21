Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Всплеск заболеваемости COVID-19 отмечают в Узбекистане

    21 Июня 2021, 22:22

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за последнюю неделю отмечается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщили врачи Второй Зангиатинской специализированной инфекционной больницы Ташкентской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем, что количество обращений больных к нам выросло в два раза, число госпитализированных больных – в 1,5 раза. При этом 13% больных к нам поступает в тяжелом состоянии и требует реанимационного лечения. Основной контингент реанимационных отделений – это те больные, которые тяжело переносят заболевание, то есть люди пожилого возраста старше 65 лет», - сообщил директор больницы Дониёр Миразимов.

    По словам заведующей отделением Рано Исламовой, сейчас коечный фонд реанимации полностью заполнен.

    «Многие из тех, кто попал в реанимацию, могли сделать прививку от коронавируса, но отказались по тем или иным причинам. У нас в отделении уже лежат семьями. Есть семья из 7 человек. На сегодняшний день идет всплеск заболеваемости в нашей республике. Очень много больных. В отделении 80 коек и сейчас ни одного пустого места нет», – отметила врач.

    По данным Минздрава РУ, в стране за последнюю неделю отмечается устойчивый рост заболеваемости. Только за прошедшие сутки обнаружено 427 больных коронавирусом. Лидируют Ташкент (163) и Ташкентская область (61). В больницах находятся 3571 пациент с подтверждённым ковидом.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров