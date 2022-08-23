Всеобуч-2022: выплаты из фонда уже получили почти 1800 учащихся в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков на брифинге ответил на вопрос о необходимости школьной формы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школьная форма введена уже несколько лет назад. Она в значительной степени влияет на воспитание ребенка. В каждой школе - свой образец формы. Вместе с тем, отличительные знаки - эмблемы и нашивки - являются необязательными», - заявил Назир Жашибеков.

С этого года дети из социально уязвимых семей не будут получать форму и канцтовары. Теперь эта помощь оказывается в виде перечисления средств на карту родителей.

«На реализацию фонда всеобуча в бюджете предусмотрели 1,2 млрд тенге. Раньше помощь детям из социально уязвимых категорий оказывалась через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Теперь 37 389 тенге будут перечислять на карточный счет родителя. Это значит, что родители смогут по своему усмотрению приобретать самое необходимое для подготовки детей к школе. Сейчас оказана материальная помощь 1 783 детям на сумму 16,3 млн тенге», - сказал Назир Жашибеков.