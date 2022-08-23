РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 22 Август 2022 | GMT +6

    Всеобуч-2022: выплаты из фонда уже получили почти 1800 учащихся в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков на брифинге ответил на вопрос о необходимости школьной формы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Школьная форма введена уже несколько лет назад. Она в значительной степени влияет на воспитание ребенка. В каждой школе - свой образец формы. Вместе с тем, отличительные знаки - эмблемы и нашивки - являются необязательными», - заявил Назир Жашибеков.

    С этого года дети из социально уязвимых семей не будут получать форму и канцтовары. Теперь эта помощь оказывается в виде перечисления средств на карту родителей.

    «На реализацию фонда всеобуча в бюджете предусмотрели 1,2 млрд тенге. Раньше помощь детям из социально уязвимых категорий оказывалась через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Теперь 37 389 тенге будут перечислять на карточный счет родителя. Это значит, что родители смогут по своему усмотрению приобретать самое необходимое для подготовки детей к школе. Сейчас оказана материальная помощь 1 783 детям на сумму 16,3 млн тенге», - сказал Назир Жашибеков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Финансы для mail.ru
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!