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    Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране

    3 Сентября 2021, 17:57

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в Доме дружбы города Нур-Султана, а также во всех областных, городских и районных библиотеках, вузах, колледжах и школах страны одновременно (синхронно) проведен Общеказахстанский открытый диктант АНК на казахском языке, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

    Цель Общеказахстанского открытого диктанта АНК – популяризация государственного языка, формирование казахстанской идентичности, укрепление общественного согласия и единства народа через изучение казахского языка.

    Напомним, что в своем Послании от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил, что каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка.

    Итоги Общеказахстанского открытого диктанта АНК будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» в ноябре.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана АНК Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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