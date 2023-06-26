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    Всеобщее декларирование: закрыть недействующие ИП посоветовали казахстанцам

    26 Июня 2023, 10:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 2024 года начинается третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого декларации об активах и обязательствах должны представить лица, являющиеся на 1 января 2024 года руководителями, учредителями юридических лиц и их супруги, а также индивидуальными предпринимателями и их супруги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

    Необходимо учесть, что обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность.

    В связи с чем, во избежание привлечения к третьему этапу всеобщего декларирования при фактическом отсутствии предпринимательской деятельности, рекомендуется до конца года провести следующие действия.

    1. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но не ведёте деятельность, вы можете обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощенном порядке.

    2. Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, вы можете откорректировать данные путем подачи уведомления на веб-портале egov.kz. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте kgd.gov.kz в разделе «Всеобщее декларирование».

    3. Если вы являетесь руководителем (учредителем) юридического лица, не ведёте и не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуем обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. При соответствии условиям пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса юридическое лицо ликвидируется в упрощенном порядке, в остальных случаях после проведения налоговой проверки.

    Информация о налогоплательщиках, признанных бездействующими, в том числе об их руководителях, размещается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz по адресу: «Электронные сервисы» - «Помощь бизнесу» - «Список неблагонадежных налогоплательщиков» - «Список налогоплательщиков, признанных бездействующими».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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