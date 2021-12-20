Всеобщее декларирование: документы сдали около полумиллиона казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о промежуточных результатах первого этапа всеобщего декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, с этого года успешно запущен первый этап всеобщего декларирования. Мы первые из стран СНГ внедрили данную процедуру. Целью всеобщего декларирования является создание эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц. В целях безболезненного внедрения этой процедуры, до запуска первого этапа, мы интегрировали свои системы с базами данных уполномоченных органов», - сказал Ерулан Жамаубаев во время Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, максимально упрощены процедуры декларирования и сама форма декларации.

Он напомнил, что на сегодня имеются различные способы предоставления декларации: через «Кабинет налогоплательщика», «Портал электронного правительства» и мобильное приложение «Е-Salyq-Azamat».

«Проводятся соответствующие разъяснительные работы с населением посредством социальных сетей, Zoom-конференций, Контакт-центра, официального сайта КГД и через СМИ. По итогам 1 этапа сдали декларации 497 тысяч человек», - отметил министр.

«Необходимо отметить, что самым популярным сервисом представления декларации стало мобильное приложение «Е-Salyq-Azamat», по которому было сдано 54% всех деклараций», - заключил глава Минфина.