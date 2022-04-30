Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Всенародный референдум - правильное и справедливое решение Президента РК

    30 Апреля 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложение Главы государства о внесении изменений в Конституцию поддерживает председатель Комитета Сената по агарным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, передает МИА «Казинформ».

    «Президент предлагает решить этот важнейший вопрос путем всенародного референдума. Я считаю, что это правильное и справедливое решение с точки зрения правового, политического равноправия и даже национальной безопасности. Действительно, «Новый Казахстан» не следует превращать в простые слова. Каждый гражданин нашей страны должен понять и прочувствовать основную философию этой концепции. Для этого должны быть предприняты конкретные шаги не только властями, но и представителями общественности, а также институтами гражданского общества», - отметил депутат Али Бектаев.

    Сенатор Ахылбек Куришбаев считает, что реформы, которые предлагает Президент Касым-Жомарт Токаев нацелены именно на построение «Нового Казахстана». Это, прежде всего, трансформация прежней политической системы.

    «Чтобы реализовать такие радикальные реформы нужны не только изменения сверху - уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация власти. Главное, как подчеркнул Глава государства - важно развитие гражданского общества, побуждение их активности в участии управления государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны», - подчеркнул сенатор Куришбаев.

    Автор:

    Президент Казахстана Конституция Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанинский процесс по Сирии официально завершен
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски