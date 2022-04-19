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    Всемирный совет мусульманских общин осудил сожжение копии Корана в Швеции

    19 Апреля 2022, 16:35

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – Совет подчеркнул необходимость уважать религиозные символы и избегать разжигания ненависти путем оскорбления религий и святынь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    В опубликованном в понедельник заявлении Всемирный совет мусульманских общин подчеркнул, что волна ненависти и нетерпимости, свидетелем которой является Швеция в отношении ислама и мусульманского сообщества, совершенно неприемлема и представляет большую опасность для социального мира, поскольку способствует распространению ненависти и противоречит ценностям и принципам мирного сосуществования.

    Совет также заявил о важности усилий по укреплению культуры мира и принятию других культур, повышению осведомленности об общих ценностях, а также по отказу от экстремизма, нетерпимости и разжигания ненависти на основе религии или убеждений.

    В заявлении подчеркивается необходимость отказа от насилия во всех его формах и призыв прибегать к мирным и цивилизованным способам выражения мнения, не оскорбляя чувства других.

    Совет призвал мусульманские общества в Европе не вовлекаться в попытки провокаций, соблюдать законы и быть образцом мудрости ислама в поддержании социальной безопасности, мирного сосуществования и диалога.

    Ряд арабских стран выступил с решительным осуждением действий шведско-датского политика Расмуса Палудана, лидера антииммиграционной и антиисламской и праворадикальной партии Hard Line («Жесткий курс»), который на прошлой неделе провел акцию по публичному сожжению Корана.

    В четверг и пятницу члены возглавляемой им организации «Жесткий курс» распространили несколько видео из разных городов с одинаковым сюжетом - демонстративным сжиганием священной книги.

    Инцидент расценили, как «исламофобский», и осудили в Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейне, Турции, Катаре, Пакистане, ОАЭ, Египте и Омане. В Иране и Ираке послы Швеции были вызваны в местные министерства иностранных дел.

    МИД Ирана заявило об ответственности шведского правительства за инцидент, а также призвали Стокгольм принять срочные меры и положить конец подобным акциям. Иракский МИД заявил, что «данная проблема влечет за собой серьезные последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром».

    Напряжение усилилось после заявлений Палудана о планах провести новые антиисламские манифестации с публичным сожжением Корана.

    Слова политика привели к демонстрациям и столкновениям шведских мусульман с полицией, приведшим в последующем к беспорядкам.

    В ответ на непрекращающиеся беспорядки премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пояснила, что власти не могут запретить Расмусу Палудану организовывать такие мероприятия, поскольку законы страны позволяют в полной мере выражать свои взгляды, сообщает информационный портал Al-Bawaba.

    Как сообщает ТАСС, партия «Жесткий курс» основана Палуданом в 2017 году. Сам он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».

    Автор:

    Арсен Утешев

    Религия Общество Мировые новости Швеция
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