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    Всемирный фестиваль в защиту климата стартовал во Франции

    26 Сентября 2021, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многочисленные звезды мировой музыки и другие знаменитости поддержали 24-часовой фестиваль Global Citizen Live в защиту климата и за справедливое распределение вакцин от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

    Посадить миллиард деревьев, доставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира и накормить 41 млн голодающих - в поддержку этих целей выступили Элтон Джон, Эд Ширан, группа Black Eyed Peas и другие мировые музыкальные звезды на международном фестивале Global Citizen Live, стартовавшем вечером в субботу, 25 сентября, на Марсовом поле в Париже.

    Ожидается, что этот фестиваль, организатором которого стала неправительственная организация Global Citizen, продлится 24 часа и будет проходить на различных площадках по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Мумбае и Сиднее. На протяжении всего этого времени прямая трансляция мероприятия будет вестись в интернете.

    Открыв музыкальный праздник во Франции хитами Rocket Man и Your Song, Элтон Джон призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру. «Нельзя забывать ни о ком», - предупредил поп-исполнитель.

    В Нью-Йорке к песенному «марафону» присоединились, кроме прочих, Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Также призыв справедливо распределить вакцину от COVID-19 между населением планеты поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл. «Право на доступ к вакцине должно стать основополагающим, - заявили они. - Происхождение людей не должно влиять на их шансы выжить».

    Некоторые исполнители, включая находящуюся в Лондоне поп-певицу Кайли Миноуг и пребывающего в Тоскане итальянского оперного певца Андреа Бочелли, отправили на фестиваль свои выступления в записи.

    В числе прочих, кампанию Global Citizen за справедливое распределение вакцины от коронавируса в мире поддержал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экология Франция Коронавирус в мире
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