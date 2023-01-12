Всемирный банк заявил о значительном росте экономики Грузии в 2022 году

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Как отмечается в новом докладе Всемирного банка (ВБ) «Глобальные экономические перспективы», экономика Грузии выросла больше, несмотря на обострение геополитической ситуации в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Georgia Today.

«Восстановление внутреннего спроса после пандемии COVID-19 вместе с оживлением туризма и увеличением денежных переводов из России значительно способствовали экономическому росту в Грузии, который, по последним оценкам, составил 10% в 2022 году», - говорится в отчете ВБ.

При этом, согласно документу, экономический рост в Грузии, как ожидается, замедлится с 10 до 4% в 2023 году. Это вызвано с высоким ростом грузинской экономики в 2022 году, а также снижением темпов роста в странах-экономических партнерах (страны ЕС) и сокращением притока денежных средств.

Специалисты ВБ ожидают постепенное снижение инфляции наряду с сохранением жесткой денежно-кредитной политики в стране. Отмечается, что сохраняющаяся инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может потенциально повлиять на курс лари и макрофинансовую стабильность из-за высокого уровня долларизации.

«Значительный экономический спад, ожидаемый в России в 2023 году в результате затяжного конфликта и санкций, может негативно сказаться на туризме и денежных переводах в Грузии. В то же время к положительным моментам можно отнести сохранение притока денежных потоков на более длительный период и изменение транспортного и торгового коридоров в пользу Грузии», - говорится в отчете.

Согласно отчету ВБ, глобальный экономический рост резко замедлился на фоне растущей инфляции, высоких процентных ставок, сокращения инвестиций и проблем, связанных с обострением геополитической ситуации в мире.

В сообщении банка говорится, что рост мировой экономики составит 1,7 % в 2023 году и 2,7% в 2024 году. При этом резкий экономический спад, вероятно, затронет 95% стран с развитой экономикой и около 70% развивающихся стран и рынков.



