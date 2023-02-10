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    Всемирный банк выделит Турции $1,78 миллиарда

    10 Февраля 2023, 14:52

    АНКАРА. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Всемирный банк объявил, что предоставит Турции 1 миллиард 780 миллионов долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    «Начата быстрая оценка ущерба для оценки масштабов стихийного бедствия и определения приоритетных областей для восстановления и реконструкции», - говорится в заявлении банка.

    В заявлении отмечается, что 1 миллиард 780 миллионов долларов будет выделено на помощь в проведении спасательных и восстановительных работ после разрушительных землетрясений и афтершоков, которые привели к большим человеческим жертвам, травмам и весьма значительному ущербу на юго-востоке Турции.

    Глава Всемирного Банка Дэвид Малпасс сообщил, что «Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее».

    Он добавил, что «Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий».

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: Banco Mundial

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика США Турция
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