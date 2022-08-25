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    19:41, 24 Август 2022 | GMT +6

    Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Стороны обсудили меры поддержки реформ развития в Казахстане со стороны Всемирного банка. В рамках этой работы подготовлен совместный проект, содержащий перечень конкретных шагов.

    Реализация проекта предусматривает усиление рыночной конкуренции в секторе телекоммуникаций, повышение целостности сектора цифровых технологий и поддержку развития цифровой экономики.

    Кроме того, предусмотрены меры по совершенствованию конкуренции и прозрачности в госзакупках, улучшению работы банковского сектора, усилению мер по борьбе с коррупцией, развитию агломераций, а также более экологичному и эффективному производству энергии.

    «В текущих условиях данный проект очень важен для Казахстана. Он обеспечит поддержку принимаемых антикризисных мер и реализации нового экономического курса страны», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера, поэтому готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы Правительство Казахстана достигало поставленных целей. Считаю, что у нас есть большие перспективы по многим направлениям», — сказала Татьяна Проскурякова.

    Подводя итоги встречи, глава Правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами активизировать согласование матрицы реформ.





    Фото: primeminister.kz


    Теги:
    Центральная Азия Правительство РК Алихан Смаилов Экономика Всемирный банк для mail.ru Правительство
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