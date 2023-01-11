Всемирный банк резко понизил прогноз роста мировой экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ожидаемый Всемирным банком в 2023 году рост глобальной экономики в 1,7 % – один из самых слабых за последние 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Всемирный банк во вторник, 10 января, понизил прогнозы роста мировой экономики с 3,0 % (по прогнозам в июне 2022 года) до 1,7 %. Это – самый низкий показатель за последние 30 лет, если не считать кризисных 2009 и 2020 года.

Отмечается, что вследствие ситуации в Украине и повышения процентной ставки национальными Центробанками многие страны оказались на пороге рецессии. Так, заметно снизятся темпы роста экономик промышленно развитых стран, полагают эксперты организации. В частности, для США, а также для государств еврозоны показатели роста составят лишь 0,5 %, считают аналитики Всемирного банка.

В то же время в прогнозе высказываются опасения глобальной рецессии, которая может начаться в результате неожиданных шоковых потрясений, таких, как очередной виток геополитического напряжения или новая вспышка пандемии коронавируса.

Между тем развивающиеся страны могут столкнуться с проблемой оттока инвестиций, следует из прогноза. Уже сейчас эти государства страдают от больших объемов госдолга и слабой национальной валюты.

Китайская экономика, по расчетам Всемирного банка, в 2023 году вырастет на 4,3 %. Это на 0,9 % меньше, чем ожидалось в прогнозе от июня 2022 года. Из-за строгих ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, а также ситуации на рынке недвижимости и спада спроса в 2022 году ВВП Китая вырос лишь на 2,7 %, что стало одним из самых слабых показателей с середины 1970-х годов.

Российская экономика, по прогнозам Всемирного банка, после падения на 3,5 % в 2023 году сократится на 3,3 % в 2023 году. В июне 2022 года ожидалось снижение российского ВВП на 2 % в 2023 году.



