Всемирный банк прогнозирует сокращение экономик в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики Украины на 45% в этом году. Страны с развивающейся экономикой в Европе и Центральной Азии также сильно пострадают, передает корреспондент МИА «Казинформ» на пресс-службу Всемирного банка.

Как сообщается в обновленном экономическом обзоре Всемирного банка, война в Украине и санкции в отношении России бьют по экономике всего мира, при этом наибольший удар, как ожидается, придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в регионе Европы и Центральной Азии.

По прогнозам, в этом году экономика региона сократится на 4,1 процента по сравнению с довоенным прогнозом роста в размере 3 процентов, поскольку экономические потрясения от последствий войны усугубляют продолжающееся воздействие пандемии COVID-19. Это будет второй спад за два года, и он будет вдвое больше, чем спад, вызванный пандемией в 2020 году.

«Ожидается, что в этом году экономика Украины сократится примерно на 45,1 процента, хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны. Российская экономика, пострадавшая от беспрецедентных санкций, уже погрузилась в глубокую рецессию, а в 2022 году ожидается сокращение экономики на 11,2 процента», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всемирного банка.

Помимо России и Украины, в этом году рецессия ожидается в Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Молдова и Таджикистане, а прогнозы роста были снижены во всех странах из-за более слабого, чем ожидалось, роста в еврозоне, а также потрясений, связанных с сырьевыми рынками, торговлей и финансами.

На долю России и Украины приходится около 40 процентов импорта пшеницы в регионе и более 75 процентов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Россия также является основным экспортным направлением для многих стран, а денежные переводы из России составляют около 30 процентов ВВП в некоторых странах Центральной Азии (Кыргызская Республика, Таджикистан).



