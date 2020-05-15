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    Всемирные игры кочевников перенесены

    15 Мая 2020, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев сделал заявление в связи с переносом IV Всемирных игр кочевников, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил Багдад Амреев, инициатива по организации Всемирных игр кочевников с целью возрождения, развития и сохранения национальных игр тюркских народов была выдвинута Кыргызской Республикой на 2-ом Саммите Тюркского совета в Бишкеке в 2012 году. Эта инициатива была поддержана главами государств-членов Тюркского совета, и до настоящего времени проведены три раунда Всемирных игр кочевников.

    На 6-м саммите Тюркского совета в Чолпон-Ате в 2018 году главы государств Тюркского совета приняли решение о проведении следующего раунда Игр в Турции в 2020 году.

    Несмотря на продолжающуюся подготовку Турции совместно с Секретариатом Тюркского совета к организации Игр, в связи с глобальной пандемией COVID-19 и в целях обеспечения защиты здоровья спортсменов и всех других участников со всего мира, было принято решение о переносе Четвертых Всемирных игр кочевников на 2021 год.

    «Я выражаю уверенность в том, что благодаря совместным усилиям государств-членов, Игры в Турции в 2021 году станут мировым брендом в формировании нашего общего культурного наследия для будущих поколений тюрков. Секретариат Тюркского совета приложит все необходимые усилия в успешной организации Четвертых Всемирных игр кочевников , так же как и в предыдущие годы», - заявил генсек Тюркского совета.

    Игры Кочевников представляют уникальное культурное наследие и являются общим достоянием всех тюркоязычных государств и народов, где собираются тысячи спортсменов, зрителей, а также государственных представителей высокого уровня со всего мира. Проведение Игр, как подчеркивает Багдад Амреев, способствовало ознакомлению всему миру с древней культурой и традициями тюрков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Спорт Турция Кыргызстан
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