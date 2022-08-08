Всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдет в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Узбекистане в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Садуллаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE), которая прошла в индийском Ченнаи. Заявки на проведение турнира подавали также Польша и Замбия, однако они не смогли участвовать в финальном туре из-за отсутствия гарантийных писем от правительств. В итоге все голоса делегатов были отданы Узбекистану.

Узбекистан впервые примет данные соревнования. Возможными городами-хозяевами называются Ташкент или Самарканд.

С 29 июля по 9 августа в индийском Ченнаи проходит 44-я шахматная олимпиада. 45-я шахматная олимпиада пройдет в венгерском Будапеште в 2024 году.





Фото: t.me/alisher_sadullaev