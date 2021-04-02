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    Всемирная летняя Универсиада в китайском Чэнду перенесена на 2022 год

    2 Апреля 2021, 21:33

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Всемирная летняя Универсиада в городе Чэнду (провинция Сычуань, КНР), первоначально запланированная на август 2021 года, перенесена на 2022 год из-за пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    В сообщении Международной федерации университетского спорта (FISU) говорится, что Всемирная летняя Универсиада в Чэнду, запланированная на август 2021 года переносится на следующий год с учетом глобальной эпидемиологической ситуации, ограничений на поездки за границу и других факторов.

    Новые даты проведения станут известны позднее после согласования со всеми заинтересованными органами. Название всемирных студенческих Игр и логотип турнира в Чэнду будут сохранены.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Коронавирус в мире
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