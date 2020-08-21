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    Всемирная федерация триатлона возобновляет соревнования

    21 Августа 2020, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация триатлона возобновляет соревнования с турнира в Гамбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Возобновление соревнований Всемирной федерации триатлона в Гамбурге будет проходить в контролируемых условиях в связи с продолжающимся коронавирусом. Индивидуальные гонки в Городском парке запланированы на 5 сентября, а соревнования в смешанных эстафетах пройдут на следующий день. Это будет первое событие в календаре Федерации с момента приостановки деятельности из-за коронавируса, в котором примут участие действующие чемпионы мира Кэти Заферс (США) и Винсент Луис (Франция), а также Джонатан Браунли (Великобритания).

    Для обеспечения безопасности соревнований будет проведено пять категорий профилактических мероприятий. Это тренировочные мероприятия для персонала, правила дистанции и гигиены, уменьшение контакта, минимизация поддержки спортсменов, в то же время полагаясь на самодостаточность и располагая средствами контроля.

    Ожидается, что Чемпионат мира по триатлону пройдет и в этом году, а в октябре состоятся и другие соревнования Мировой серии по триатлону, в том числе в Монреале.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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