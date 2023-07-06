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    Всемирная федерация «аударыспақ» создана в Казахстане

    6 Июля 2023, 21:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создана Всемирная федерация борьбы на лошадях «Аударыспақ», что стало важным шагом в развитии национальных видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корреспондент «Хабар 24».

    Состязания всадников широко распространены в Центральной Азии, Кавказском регионе и даже в Европе. Соревнования в этом древнем виде спорта регулярно проводятся в Венгрии. Конной борьбой сегодня занимаются около 2 тысяч молодых казахстанцев, в основном представители сельской местности.

    Считается, что «аударыспақ» в большей степени относится к конному спорту, чем к спортивной борьбе. Игра возникла у кочевников. В ней обычно участвуют два всадника, которые борются верхом на лошадях в строго обозначенной круговой зоне. По правилам побеждает тот, кому удается удержаться в седле. Упавший всадник проигрывает.

    В странах Центральной Азии подобные состязания проводятся на праздниках и народных гуляньях. В созданную Федерацию национальной конной борьбы вошли 10 стран Евразии. Своей главной целью объединение заявляет развитие данного вида спорта, включение его в программу Азиатских игр, а также в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    «Во-первых, мы хотим сделать единую политику, единые правила должны везде быть. Потому что в каждом государстве бывают свои внутренние правила. Мы хотим, чтобы все это было закреплено федерацией, хотим выпускать методички, книги по правилам нашего спорта», - рассказал президент Казахстанской федерации «Аударыспақ» Марат Жуман.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Спорт
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